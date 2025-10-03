Операторы по ошибке отправили свердловчанам SMS о режиме «Беспилотная опасность»

«Режим “Беспилотная опасность” действительно ранее был объявлен в Пермском крае, однако на территории Свердловской области он не вводился», — сказано в сообщении.
Ранее город Березники в Пермском крае подвергся атаке беспилотников: при ударе дрона оказался поврежден двухквартирный жилой дом. Также из-за ударов БПЛА на предприятии «Азот» в Пермском крае была временно остановлена работа технологического цикла.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше