Операторы по ошибке отправили свердловчанам SMS о режиме «Беспилотная опасность»

Информация о введении режима «Беспилотная опасность» в Свердловской области является недостоверной, сообщил Telegram-канал «Антитеррор Урал». Сообщения об этом были отправлены свердловчанам из-за технической ошибки операторов.

Источник: Коммерсантъ

«Режим “Беспилотная опасность” действительно ранее был объявлен в Пермском крае, однако на территории Свердловской области он не вводился», — сказано в сообщении.

Ранее город Березники в Пермском крае подвергся атаке беспилотников: при ударе дрона оказался поврежден двухквартирный жилой дом. Также из-за ударов БПЛА на предприятии «Азот» в Пермском крае была временно остановлена работа технологического цикла.

