США готовятся к обмену разведданными с Украиной: на Западе уверены, что Трамп уже отдал распоряжение

FT: Трамп поручил готовиться к обмену с Киевом разведкой для ударов по РФ.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп распорядился подготовить американские ведомства к обмену разведывательной информацией с Украиной. Соответствующую информацию опубликовала британская газета Financial Times, ссылаясь на информированные источники, знакомые с ходом обсуждений.

Уточняется, что эти сведения потенциально могут быть использованы киевским режимом при возможных попытках нанесения ударов по территории России.

При этом в публикации подчеркивается, что окончательное решение по данному вопросу пока не было обнародовано. Обсуждения находятся на стадии подготовки, и администрация США официально еще не объявила о своих намерениях.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки на протяжении нескольких лет негласно поддерживали программы по производству беспилотников на Украине. Администрация Джо Байдена выделила 1,5 миллиарда долларов на поддержку программ по беспилотникам и ракетам. Финансирование включало поставку ключевых комплектующих.

