Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ночью беспилотники пытались нанести удар по Сочи

Ночью беспилотники пытались атаковать Сочи. По словам очевидцев, над Черным морем ПВО. Над акваторией водоема раздавались звуки взрывов.

Вчера около 23:00 на территории курорта была объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщили в пресс-службе мэра города Андрея Прошунина.

Также ночью в аэропорту Сочи вводились временные ограничение на прием и выпуск воздушных судов. В связи с этим на запасные аэродромы «ушли» 10 самолетов, выполнявших рейсы в город. Сегодня утром ограничения на полеты сняли, передает пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.

Ранее «НК» писала, что более 60 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи утром 3 октября из-за угрозы БПЛА.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше