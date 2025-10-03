Ночью беспилотники пытались нанести удар по Сочи

Вчера около 23:00 на территории курорта была объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщили в пресс-службе мэра города Андрея Прошунина.
Также ночью в аэропорту Сочи вводились временные ограничение на прием и выпуск воздушных судов. В связи с этим на запасные аэродромы «ушли» 10 самолетов, выполнявших рейсы в город. Сегодня утром ограничения на полеты сняли, передает пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко.
Ранее «НК» писала, что более 60 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи утром 3 октября из-за угрозы БПЛА.
