Юрий Слюсарь передал Золотую Звезду Героя России вдове бойца СВО

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь передал Золотую Звезду Героя России вдове погибшего на СВО бойца — младшего сержанта Ивана Климова. Бойцу было посмертно присвоено высокое звание Героя России: за мужество, проявленное во время выполнения задания на СВО.
В стенах Ростовского общественного собрания прошло вручение высшей государственной награды — Золотой звезды Героя России младшему сержанту Ивану Климову. Он был награждён президентом страны посмертно.
«Выбор человека, когда он принимает решение ценой своей жизни спасти жизнь других людей, самый сложный. Для этого у человека должен быть стержень, нравственное содержание. Такие люди действительно достойны особых знаков отличия», — подчеркнул глава региона.
Иван Климов был удостоен звания Героя России за исключительное проявление мужества и самоотверженности в ходе специальной военной операции. Получив серьёзные ранения, младший сержант продолжал отважно вести бой, пока не погиб, спасая сослуживцев ценой собственной жизни. Иван прикрыл товарищей собой и тем самым спас их от смертельных осколков артиллерийского снаряда.
Награду семье военнослужащего вручили губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь совместно с исполняющим обязанности командующего войсками Южного военного округа Владимиром Кочетковым.
Поддержать родных героя пришли родные и близкие, друзья, члены семьи, руководство ЮВО, Герой России Андрей Манухин, воспитанники патриотического движения «Юнармия».
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь поблагодарил семью и близких погибшего солдата за воспитание истинного патриота Родины.