Боец из Эхирит-Булагатского района Аркадий Павличенко погиб в зоне СВО

— В связи с семейными трудностями Аркадию пришлось пожить в детском доме. Окончив 9 классов, молодой человек выучился на тракториста. Начал работать. Жил и работал в Иркутске. Трудился на разных работах, но больше на стройках, — написал градоначальник.