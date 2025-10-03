Ричмонд
Боец из Эхирит-Булагатского района Аркадий Павличенко погиб в зоне СВО

Защитнику Отечества был 31 год.

Источник: Геннадий Осодоев

Жители Иркутской области проводили в последний путь земляка Аркадия Павличенко. 31-летний уроженец села Тугутуй из Эхирит-Булагатского района погиб при выполнении поставленных задач в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил мэр района Геннадий Осодоев.

— В связи с семейными трудностями Аркадию пришлось пожить в детском доме. Окончив 9 классов, молодой человек выучился на тракториста. Начал работать. Жил и работал в Иркутске. Трудился на разных работах, но больше на стройках, — написал градоначальник.

1 августа 2025 года Аркадий подписал контракт с министерством обороны РФ. 17 сентября сердце стрелка мотострелкового отделения перестало биться в ходе выполнения задания на территории Донецкой и Луганской народных республик.