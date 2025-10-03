Ричмонд
Жительница Пермского края рассказала о громких хлопках при атаке БПЛА

Режим «Беспилотной опасности» вводили в регионе в ночь на 3 октября.

Хлопки при атаке БПЛА услышала жительница Пермского края. Об этом женщина сообщила сайту perm.aif.ru.

Ночью со 2 на 3 октября жители Березников услышали громкие хлопки в городе. Первые два шли с промышленного предприятия, там произошёл сбой холодильного оборудования. Третий же хлопок произошёл из-за пожара в жилом доме. Утром губернатор Прикамья сообщил об атаке БПЛА в Березниках. Беспилотник попал в двухквартирное здание.

Местная жительница Юлия рассказала сайту perm.aif.ru, что она услышала странный шум около полуночи. До утра она продолжала прислушиваться к звукам.

«Я проснулась от громкого шума, сработала сигнализация у машин. Сначала не поняла, что это. Потом услышала второй хлопок. До утра прислушивалась к звукам за окном», — поделилась Юлия с сайтом perm.aif.ru.

Напомним, в результате атаки БПЛА никто не пострадал. Жителей повреждённого дома разместили в маневренном фонде. Им окажут всю необходимую помощь и компенсируют потерянное имущество. Утром 3 октября в регионе отменили режим «Беспилотной опасности».

