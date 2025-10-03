Ричмонд
Боец с позывным «Шрам» из Ольхонского района обеспечил подвоз боеприпасов

Он организовал бесперебойную доставку боеприпасов и медикаментов «за ленточкой».

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Военнослужащий с позывным «Шрам» из Ольхонского района продемонстрировал выдающуюся отвагу и профессионализм во время выполнения боевой задачи в зоне спецоперации. Как сообщает мэр Ольхонского района Андрей Тыхеев со ссылкой на «Защитники Отечества», он организовал бесперебойную доставку боеприпасов, оружия и медикаментов бойцам «за ленточкой».

— От всего сердца и от имени всех жителей района выражаю нашему герою самую глубокую благодарность и гордость. Мы восхищаемся его мужеством и стойкостью. Такие люди, как наш земляк, — настоящий пример доблести и патриотизма, — написал Андрей Тыхеев.

Под непрерывным миномётным обстрелом, рискуя собственной жизнью, герой сумел обеспечить своевременную поставку всего необходимого. Благодаря его слаженным действиям и хладнокровию грузы были доставлены без потерь среди личного состава и техники.