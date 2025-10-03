Ричмонд
Стали известны подробности атаки БПЛА на жилой дом в Пермском крае

Люди смогли выйти из здания самостоятельно.

Источник: telegram-канал администрации Березников

Подробности атаки БПЛА на жилой дом в Прикамье рассказал родственник пострадавших телеканалу «Своё ТВ».

Мужчине позвонил родственник, проживающий в доме, и сообщил, что у них пожар в соседнем здании. Позже его супруга пояснила, что горит их дом, но соседняя квартира.

«Из дома они сами выбежали, потому что там бабушка престарелая. Её внук на руках, можно сказать, вынес, она плохо ходит. Они все выскочили, выбежали, и мы приехали», — рассказал мужчина журналистам.

На место пожара выехали сотрудники экстренных служб. Утром 3 октября губернатор Пермского края сообщил, что возгорание в доме произошло из-за атаки БПЛА. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что администрация Березников опубликовала фотографии последствий удара беспилотника. Пострадавшим предоставили временное жильё. Власти региона компенсируют им потерянное имущество.

