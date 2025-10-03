В Госдуме предостерегли Киев от наступления на Крым

Ранее Sky News сообщил, что Украина может готовить крупное наступление на Крым нынешней зимой.
«Украина уже три года собирается зайти в Крым и все никак не получается. И этот раз не станет исключением. Зачем идти туда, где “забили снаряды в пушки туго”. Врага ждет печальная участь», — сказал Белик.
При этом, по его мнению, сбрасывать со счетов угрозу вторжения не стоит, так как ВСУ могут высадить диверсионную группу на побережье и вести подрывную деятельность по инфраструктуре.
«В целом, если говорить — наступления они не планируют, а вот диверсии, без сомнения, мечтают провести, но их мечты мы быстро развеем по-ветру», — сказал депутат.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма«закрыт окончательно».