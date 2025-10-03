Российские военные нанесли массированный удар по объектам ВПК Украины

«Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим их работу», — говорится в сводке российского ведомства.
Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены, подчеркнули в Минобороны РФ.
Кроме того, как сообщили в ведомстве, в течение недели были нанесены массированный и пять групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, снабжавших их объектам энергетики Украины, железнодорожной транспортной инфраструктуре, задействованной в перевозке вооружения и военной техники ВСУ, военным аэродромам, складам боеприпасов, цехам сборки, местам хранения безэкипажных катеров и БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.