ВСУ потеряли до 1760 боевиков в зоне действий «Юга» за неделю

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки за неделю взяли под контроль населенные пункты Майское и Северск Малый в ДНР, ВСУ потеряли до 1760 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

По данным ведомства, подразделения «Южной» группировки войск за неделю взяли под контроль населенные пункты Майское и Северск Малый Донецкой Народной Республики, нанесли поражение живой силе и технике пяти механизированных, аэромобильной, штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии.

«За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили до 1760 военнослужащих, 8 боевых бронированных машин, из них четыре западного производства, 75 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 12 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 38 складов боеприпасов, горючего и материальных средств», — говорится в сводке министерства.