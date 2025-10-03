В Пермском крае предлагают расширить налоговые льготы для участников СВО

В Пермском крае предлагают расширить налоговые льготы для участников спецоперации и их супругов. Сейчас они освобождены от транспортного налога на автомобили мощностью до 150 лошадиных сил, а по новому законопроекту льгота будет распространяться на машины мощностью до 240 лошадиных сил. Эта льгота будет действовать задним числом за период с 2022 по 2025 годы, причем она распространяется только на один автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Пермского края.