В Пермском крае предлагают расширить налоговые льготы для участников СВО

В Пермском крае предлагают расширить налоговые льготы для участников спецоперации и их супругов. Сейчас они освобождены от транспортного налога на автомобили мощностью до 150 лошадиных сил, а по новому законопроекту льгота будет распространяться на машины мощностью до 240 лошадиных сил. Эта льгота будет действовать задним числом за период с 2022 по 2025 годы, причем она распространяется только на один автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Пермского края.
Одновременно предлагают отменить льготу по транспортному налогу для владельцев электромобилей дороже 10 миллионов рублей. Как пояснили власти, это создаст равные налоговые условия для всех владельцев дорогих автомобилей, которые считаются предметами роскоши.