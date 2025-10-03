Ричмонд
Главное из брифинга Минобороны 27 сентября — 3 октября 2025 года: сводка за неделю

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО с 27 сентября по 3 октября на основе сводки Министерства обороны РФ.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ ударили по ВПК Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры

В ночь на 3 октября ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными БПЛА. Цели достигнуты, все назначенные объекты поражены.

Кроме того, за минувшую неделю были нанесены пять групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА.

Среди пораженных целей:

  • предприятия ВПК Украины;
  • объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ;
  • военные аэродромы;
  • склады боеприпасов;
  • цеха сборки;
  • места хранения безэкипажных катеров и БПЛА;
  • пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.

Регионы, присоединившиеся к России 30 сентября 2022 года
Территории новых регионов РФ под контролем Украины
Территории Харьковской области под контролем РФ
Оперативные командования ВСУ
Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Армия России освободила 7 населенных пунктов

За неделю российские бойцы взяли под контроль населенные пункты:

  • Кировск в ДНР;
  • Шандриголово в ДНР;
  • Дерилово в ДНР;
  • Майское в ДНР;
  • Северск Малый в ДНР;
  • Степовое в Днепропетровской области;
  • Вербовое в Днепропетровской области.

«Север» продвигается в Харьковском направлении

Подразделения группировки нанесли поражение шести бригадам, трем полкам ВСУ и бригаде теробороны. На Харьковском бойцы разбили формирования пяти бригадам и пограничному отряду Украины.

В зоне ответственности группировки потери противника за неделю составили более 1250 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, 55 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, 29 складов боеприпасов и материальных средств.

«Запад» продвинулся в глубину обороны противника

Российские бойцы освободили населенные пункты Кировск, Шандриголово и Дерилово ДНР. Нанесли поражение 12 бригадам ВСУ.

За неделю противник потерял свыше 1600 военнослужащих, пять танков, 16 боевых бронированных машин, 116 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 43 склада боеприпасов, 37 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.

«Южная» группировка продолжает освобождение ДНР

В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождены населенные пункты Майское и Северск Малый ДНР.

За неделю потери украинских вооруженных формирований составили: до 1760 военнослужащих, 8 боевых бронированных машин, 75 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 12 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 38 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

«Центр» продолжает наступление в ДНР и Днепропетровской области

Подразделения группировки «Центр» в течение недели нанесли поражение 21 бригаде и 3 штурмовым полкам ВСУ.

Противник потерял за неделю более 3560 военнослужащих, пять танков, 16 боевых бронированных машин, включая две боевые машины пехоты Bradley, 32 автомобиля и 14 артиллерийских орудий.

«Восток» продвинулся в глубину обороны противника

Бойцы группировки освободили населенные пункты Степовое и Вербовое Днепропетровской области, нанесли поражение 8 бригадам ВСУ.

За неделю потери противника на данном направлении составили свыше 2110 военнослужащих, три танка, восемь боевых бронированных машин, 71 автомобиль, семь орудий полевой артиллерии и четыре станции РЭБ.

Группировка «Днепр» улучшила позиции

Бойцы группировки за неделю нанесли поражение девяти бригадам ВСУ.

Противник за неделю потерял до 390 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 35 автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены 28 станций радиоэлектронной борьбы, восемь складов боеприпасов и материальных средств.

Итоги работы сил ПВО за неделю

Средства противовоздушной обороны сбили:

  • 10 управляемых авиационных бомб;
  • 17 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Vampire;
  • 5 управляемых ракет большой дальности «Нептун»;
  • 945 БПЛА самолетного типа.

