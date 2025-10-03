ВС РФ ударили по ВПК Украины и объектам газово-энергетической инфраструктуры
Кроме того, за минувшую неделю были нанесены пять групповых ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА.
Среди пораженных целей:
- предприятия ВПК Украины;
- объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ;
- военные аэродромы;
- склады боеприпасов;
- цеха сборки;
- места хранения безэкипажных катеров и БПЛА;
- пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наемников.
Армия России освободила 7 населенных пунктов
За неделю российские бойцы взяли под контроль населенные пункты:
- Кировск в ДНР;
- Шандриголово в ДНР;
- Дерилово в ДНР;
- Майское в ДНР;
- Северск Малый в ДНР;
- Степовое в Днепропетровской области;
- Вербовое в Днепропетровской области.
«Север» продвигается в Харьковском направлении
Подразделения группировки нанесли поражение шести бригадам, трем полкам ВСУ и бригаде теробороны. На Харьковском бойцы разбили формирования пяти бригадам и пограничному отряду Украины.
В зоне ответственности группировки потери противника за неделю составили более 1250 военнослужащих, два танка, семь боевых бронированных машин, 55 автомобилей и 11 орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы, 29 складов боеприпасов и материальных средств.
«Запад» продвинулся в глубину обороны противника
Российские бойцы освободили населенные пункты Кировск, Шандриголово и Дерилово ДНР. Нанесли поражение 12 бригадам ВСУ.
За неделю противник потерял свыше 1600 военнослужащих, пять танков, 16 боевых бронированных машин, 116 автомобилей и 10 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 43 склада боеприпасов, 37 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы.
«Южная» группировка продолжает освобождение ДНР
В результате решительных действий подразделений «Южной» группировки войск освобождены населенные пункты Майское и Северск Малый ДНР.
За неделю потери украинских вооруженных формирований составили: до 1760 военнослужащих, 8 боевых бронированных машин, 75 автомобилей и 17 орудий полевой артиллерии. Уничтожены 12 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, 38 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.
«Центр» продолжает наступление в ДНР и Днепропетровской области
Подразделения группировки «Центр» в течение недели нанесли поражение 21 бригаде и 3 штурмовым полкам ВСУ.
Противник потерял за неделю более 3560 военнослужащих, пять танков, 16 боевых бронированных машин, включая две боевые машины пехоты Bradley, 32 автомобиля и 14 артиллерийских орудий.
«Восток» продвинулся в глубину обороны противника
Бойцы группировки освободили населенные пункты Степовое и Вербовое Днепропетровской области, нанесли поражение 8 бригадам ВСУ.
За неделю потери противника на данном направлении составили свыше 2110 военнослужащих, три танка, восемь боевых бронированных машин, 71 автомобиль, семь орудий полевой артиллерии и четыре станции РЭБ.
Группировка «Днепр» улучшила позиции
Бойцы группировки за неделю нанесли поражение девяти бригадам ВСУ.
Противник за неделю потерял до 390 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 35 автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены 28 станций радиоэлектронной борьбы, восемь складов боеприпасов и материальных средств.
Итоги работы сил ПВО за неделю
Средства противовоздушной обороны сбили:
- 10 управляемых авиационных бомб;
- 17 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Vampire;
- 5 управляемых ракет большой дальности «Нептун»;
- 945 БПЛА самолетного типа.