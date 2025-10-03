ПВО сбила 12 украинских беспилотников над российскими регионами

«Третьего октября текущего года в период с 11:00 мск до 15:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА — над территорией Оренбургской области, по три БПЛА — над территориями Курской и Белгородской областей и два БПЛА — над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.
