ПВО сбила 12 украинских беспилотников над российскими регионами

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО днём в пятницу сбили 12 украинских беспилотников над Оренбургской, Курской, Белгородской и Брянской областями, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Третьего октября текущего года в период с 11:00 мск до 15:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: четыре БПЛА — над территорией Оренбургской области, по три БПЛА — над территориями Курской и Белгородской областей и два БПЛА — над территорией Брянской области», — говорится в сообщении.

