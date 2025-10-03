Ричмонд
Казаченко сообщил о риске обрушения в доме, атакованном БПЛА в Березниках

В здании обнаружена угроза обрушения перекрытий.

Источник: Глава Березников Алексей Казаченко

Глава Березников Алексей Казаченко сообщил о риске обрушения в доме, атакованном БПЛА в Березниках в ночь на 3 октября. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

Мэр города побывал в доме, разрушенном при атаке БПЛА после того, как место происшествия осмотрели представители ведомств. Здание проверил в том числе взрывотехник. Алексей Казаченко сообщил, что в ходе осмотра его и жильцов, которые пришли забрать ценные вещи, сопровождали сотрудники МЧС. Причиной этому стала угроза обрушения.

«Зашли с хозяевами в помещения в сопровождении бойцов МЧС — есть риск обрушения чердачного перекрытия», — заявил Казаченко.

Одна из квартир повреждена сильнее другой. В той, где разрушения меньше, уже начали восстанавливать коммуникации.

Напомним, жильцам пострадавшего при ночной атаке БПЛА дома в Березниках предоставили временное жильё. Никто из них не пострадал, власти оказывают людям содействие в получении мер поддержки. Ремонтировать дом будут за счёт бюджета.

