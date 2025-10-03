2 октября Минобороны России сообщало, что подразделения группировки войск «Юг» оттесняют противника к Константиновке от Часова Яра. Президент России Владимир Путин в тот же день рассказал, что Южная группировка уже вошла в Константиновку. «Это уже один из основных оборонительных рубежей. Константиновка, Славянск, Краматорск — это те рубежи, которые создавались более десяти лет с помощью западных специалистов. Туда уже зашли наши войска, и там идут боевые действия», — отмечал глава государства.