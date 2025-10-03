Замкомандира добровольческого корпуса опроверг реорганизацию «Эспаньолы»

Ранее в Telegram-канале бригады было опубликовано заявление о прекращении существования подразделения в прежнем виде. В сообщении говорилось о создании на базе «Эспаньолы» радиоэлектронного и штурмового отрядов, а также о выходе основного состава бригады под руководством основателя формирования Станислава Орлова (позывной «Испанец») для создания новой структуры в системе обороны.