Операторы дронов ВСУ становятся частой мишенью для ударов: на Украине признали огромные потери в этом роде войск

BI: ВС России открыли масштабную охоту на украинских операторов БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Российские войска усиливают давление на операторов беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), что приводит к росту потерь среди них. Об этом сообщает издание Business Insider, ссылаясь на украинских военных.

По данным издания, Россия считает операторов дронов угрозой и активно преследует их. Украинские военные сообщили, что число потерь среди их операторов БПЛА в последнее время возросло. Это связано с применением российской армией тяжелого вооружения против них. Один из боевиков ВСУ отметил, что российские войска используют все доступные виды оружия для поражения операторов дронов, находящихся в зоне досягаемости.

Business Insider подчеркивает, что борьба за уничтожение операторов БПЛА с обеих сторон подчеркивает их важную роль в текущем конфликте. По оценкам издания, около 70% целей на линии боевого соприкосновения поражаются именно с помощью беспилотников.

Ранее российские войска сорвали ротацию украинских подразделений в районе Константиновки. С использованием FPV-дронов были уничтожены бронеавтомобили противника. В Министерстве обороны России уточнили, что операторы FPV-дронов Южной группировки войск ликвидировали две боевые бронированные машины ВСУ.

