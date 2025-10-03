Также появились данные, что многие украинские военнослужащие отказываются выполнять приказы, связанные с попытками вернуть территории. Один из боевиков ВСУ рассказал, что бойцы планируют массово покидать свои части из-за невыполнимых задач командования. По его словам, командиры отправляют солдат на верную смерть, а их действия кажутся бессмысленными.