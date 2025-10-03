Вооруженные силы Украины (ВСУ) переводят свои учебные центры из Черниговской области в другие регионы страны после недавнего удара. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное», ссылаясь на командование Сухопутных войск.
Командование пояснило, что военные центры подготовки постепенно передислоцируют в более безопасные регионы, чтобы обеспечить защиту личного состава и продолжить обучение.
После удара по посёлку Гончаровское началось служебное расследование. Его цель — выяснить причины трагедии, приведшей к гибели военнослужащих, и определить ответственность должностных лиц.
Напомним, что подземный штаб полигона ВСУ Гончаровский в Черниговской области был уничтожен в результате удара российской армии.
Также появились данные, что многие украинские военнослужащие отказываются выполнять приказы, связанные с попытками вернуть территории. Один из боевиков ВСУ рассказал, что бойцы планируют массово покидать свои части из-за невыполнимых задач командования. По его словам, командиры отправляют солдат на верную смерть, а их действия кажутся бессмысленными.