Макрон сообщил о гибели французского фотожурналиста в зоне СВО

Фотожурналист Антони Лалликан работал в зоне СВО.

Источник: Комсомольская правда

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил гибель французского фотожурналиста Антони Лалликана, ставшего жертвой FPV-дрона, и выразил глубокие соболезнования. Об этом Макрон написал в соцсети Х.

«Наш соотечественник, фотожурналист Антони Лалликан, сопровождал армию на линии боевого соприкосновения. С глубокой скорбью я узнал о его гибели», — сообщил президент.

По данным украинского издания «Страна», фотожурналист погиб вблизи города Дружковка Донецкой области в результате удара дрона, а его коллега из Kyiv Independent Григорий Иванченко получил ранения.

Ранее издание El Tiempo сообщило, что в зоне проведения спецоперации был убит колумбийский наемник Дейвис Артуро Гутьеррес, который, собираясь на Украину, соврал семье, что едет на заработки в Польшу.