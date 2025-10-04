«Это абсурд»: террорист Буданов* явился на празднование еврейского Нового года

Глава ГУР украинского Минобороны Кирилл Буданов* посетил праздник, организованный в честь еврейского Нового года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителя российских силовых структур.
Собеседник агентства назвал ситуацию абсурдной, учитывая личность Буданова*.
«В сложившейся ситуации даже сложно сказать, что более абсурдно: прийти в гости на еврейский праздник и возглавлять управление, в составе которого культивируется отрицание Холокоста, или приглашать главаря этой террористической организации на еврейский праздник», — приводит агентство высказывание собеседника.
Напомним, один из самых значимых праздников Рош Ха-Шана, или Еврейский Новый год, в 2025 году отмечался с вечера 22 сентября до вечера 24-го числа.
Ранее сообщалось, что МВД России переобъявило в розыск начальника ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова* и бывшего командующего воздушными силами ВСУ Николая Олещука* после организации атак беспилотников на регионы России.
*Внесен в список террористов и экстремистов РФ.