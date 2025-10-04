Ричмонд
Украинские войска за сутки семь раз обстреляли территорию ДНР

ВСУ за сутки семь раз обстреляли территорию ДНР, есть пострадавшие.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 4 окт — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки семь раз обстреляли территорию ДНР, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале.

«Семь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.)… Семь вооруженных атак — на горловском направлении», — говорится в публикации управления.

Как отмечает ведомство, поступили сведения о ранении четырех гражданских лиц, среди них — двое детей 2009 и 2011 года рождения.

В предыдущие сутки было зафиксировано три обстрела.