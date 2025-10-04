Украинские войска за сутки семь раз обстреляли территорию ДНР

ДОНЕЦК, 4 окт — РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки семь раз обстреляли территорию ДНР, заявило управление правительства республики по вопросам документирования военных преступлений Украины в Telegram-канале.
«Семь фактов вооруженных атак ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.)… Семь вооруженных атак — на горловском направлении», — говорится в публикации управления.
Как отмечает ведомство, поступили сведения о ранении четырех гражданских лиц, среди них — двое детей 2009 и 2011 года рождения.
В предыдущие сутки было зафиксировано три обстрела.