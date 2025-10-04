РИА Новости: В Запорожской области появились женские расчёты дронов ВСУ

Российские военные захватили позиции ВСУ в Запорожской области, на которых ранее находились расчёты операторов дронов, состоящие из женщин. Об этом информирует РИА Новости о ссылкой на бойца 5-й роты 2-го батальона 392-го мотострелкового полка группировки «Днепр» ВС РФ с позывным «Увар».
«Помаду находили, такие вот женские моменты, дезодорантов много было женских», — рассказал Увар о находках на оставленных украинскими войсками позициях в населенном пункте Малые Щербаки Запорожской области.
Вместе с женскими вещами на оставленных ВСУ позициях находились снаряды для поражения с беспилотников, так называемых «сбросов», добавил российский боец.
Ранее сообщалось, что девушки-военнослужащие в ВСУ стали появляться не только в медслужбах, но и в боевых подразделениях. Теперь это артиллеристы, расчеты FPV-дронов, и даже стрелки.
Тем временем в Вооруженных силах Украины появилась новая должность — советник по вопросам гендерного равенства.
Также сообщалось, что женщины в рядах ВСУ все чаще жалуются на домогательства сослуживцев.