Российские дроны уничтожили боевую бронированную машину ВСУ

ГЕНИЧЕСК, 4 окт — РИА Новости. Расчет ударных БПЛА 56-го отдельного батальона специального назначения 51-й армии Южного военного округа в ходе ночного вылета выследил двигавшуюся на высокой скорости боевую бронированную машину ВСУ, вероятно, производства страны НАТО, и точным ударом ее уничтожил, сообщил РИА Новости офицер Южного военного округа с позывным «Икс».
«Расчет ударных беспилотников 56-го ОБСПН 51-й армии ВС РФ, работая ночью в районе Доброполья (ДНР), обнаружил колесную боевую бронированную машину (ББМ) ВСУ, предположительно, производства НАТО. Цель двигалась по дороге с довольно высокой скоростью. Российский оператор FPV-дрона зашел ей в заднюю полусферу, и, обманув РЭБ и обойдя ее “мангал”, с пикирования нанес удар в корпус боевой машины противника, полностью ее уничтожив», — сообщил РИА Новости военнослужащий с позывным «Икс».
Видео объективного контроля передано в распоряжение агентства.