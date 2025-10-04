Кадыров: Чечня отправила в зону СВО 64 137 бойцов

«Более десяти тысяч бойцов из ЧР уже удостоены высоких государственных наград», — написал Кадыров в Telegram-канале, добавив, что региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова оказывает поддержку как бойцам, так и жителям освобожденных территорий. На нужды СВО уже израсходовано 42 миллиарда 341 миллион рублей из указанного фонда, добавил глава Чечни.