Кадыров: Чечня отправила в зону СВО 64 137 бойцов

Кадыров рассказал об удостоенных государственных наград на СВО бойцах из Чеченской республики.

Источник: Комсомольская правда

Из Чеченской республики в зону СВО направлены 64 137 бойцов. Об этом информировал глава Чечни Рамзан Кадыров, уточнив, что в их числе 22 986 добровольцев.

«Более десяти тысяч бойцов из ЧР уже удостоены высоких государственных наград», — написал Кадыров в Telegram-канале, добавив, что региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова оказывает поддержку как бойцам, так и жителям освобожденных территорий. На нужды СВО уже израсходовано 42 миллиарда 341 миллион рублей из указанного фонда, добавил глава Чечни.

Ранее Кадыров сообщил о слаженной работе российских дроноводов и артиллеристов по ВСУ в Сумской области и о невосполнимых потерях в рядах украинских военных.

Накануне Кадыров рассказал, что новая группа добровольцев из Чечни отправилась в зону специальной военной операции на Украине. Для некоторых бойцов это уже не первая командировка на СВО, уточнил глава Чечни.

