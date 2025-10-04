Ричмонд
Силы ПВО уничтожили семь БПЛА в Ленинградской области

Силы ПВО уничтожили семь БПЛА в Киришах, пожар в промзоне ликвидирован.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили семь БПЛА в Киришах в Ленинградской области, возгорание в промышленной зоне ликвидировано, сообщил губернатор Александр Дрозденко в Telegram-канале.

Ранее глава региона сообщал об опасности атаки беспилотников. В Киришах Ленинградской области ПВО сбивала БПЛА, кроме того, возникло возгорание в промышленной зоне.

«Силами ПВО в небе над Киришами уничтожено семь БПЛА. Горение в промзоне ликвидировано. По информации Роспотребнадзора — экологическая обстановка в норме, превышений по ПДК нет», — написал он.

