Российские военные уничтожили группу бывших заключённых, которые принимали участие в боевых действиях в рядах ВСУ. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на российского военного с позывным «Байкал».
«В составе ДРГ пошли на разведку, обнаружили две вражеские норы. Противник ничего не заподозрил, он спал в это время. И совсем не ожидал нас там встретить. Дело было ранним утром, 4 утра», — рассказал российский боец агентству.
По словам Байкала, противник не пожелал сдаваться и был ликвидирован. При этом российские бойцы идентифицировали группу ВСУ как бывших заключённых.
Ранее сообщалось, что командование Вооруженных сил Украины в очередной раз перешло все границы и начало набирать на службу особо опасных заключенных. В первую очередь интересуются теми, кто оказался в тюрьме за убийство.
Накануне сообщалось, что в рядах Вооруженных сил Украины служат свыше 10 тысяч осужденных.
Как ВСУ используют женщин-заключённых как пушечное мясо, читайте здесь на KP.RU.