Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ВС РФ уничтожили группу бывших заключённых из рядов ВСУ

РИА Новости: На Красноармейском направлении уничтожены бывшие заключённые, вступившие в ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Российские военные уничтожили группу бывших заключённых, которые принимали участие в боевых действиях в рядах ВСУ. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на российского военного с позывным «Байкал».

«В составе ДРГ пошли на разведку, обнаружили две вражеские норы. Противник ничего не заподозрил, он спал в это время. И совсем не ожидал нас там встретить. Дело было ранним утром, 4 утра», — рассказал российский боец агентству.

По словам Байкала, противник не пожелал сдаваться и был ликвидирован. При этом российские бойцы идентифицировали группу ВСУ как бывших заключённых.

Ранее сообщалось, что командование Вооруженных сил Украины в очередной раз перешло все границы и начало набирать на службу особо опасных заключенных. В первую очередь интересуются теми, кто оказался в тюрьме за убийство.

Накануне сообщалось, что в рядах Вооруженных сил Украины служат свыше 10 тысяч осужденных.

Как ВСУ используют женщин-заключённых как пушечное мясо, читайте здесь на KP.RU.