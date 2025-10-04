Вооружённые силы Украины (ВСУ) на запорожском направлении при выполнении боевых задач применяют спортивно-охотничье оружие чешского производства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
По данным источника, российские военные захватили в качестве трофея винтовку «CZ527», выпущенную в Чехии в 1990 году.
«Оружие не оснащено оптическим прицелом или какими-либо специальными устройствами для повышения дальности стрельбы и удобства использования. Это простое малокалиберное гражданское спортивно-охотничье оружие, которое не подходит для ведения боевых действий», — подчеркнул собеседник агентства.
Недавно стало известно, на харьковском фронте ВСУ провели контратаку, в которой участвовали солдаты, которые, по некоторым данным, находились под воздействием психотропных веществ. Отмечается, что вся группа украинских боевиков уничтожена.