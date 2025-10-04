СБУ объявила в розыск ректора МГИМО Торкунова

Сообщается, что ректор МГИМО находится в розыске на Украине с июня 2024 года. В марте 2023 года он был внесён в базу экстремистского украинского сайта «Миротворец».
Торкунову на Украине заочно предъявили обвинения по трём статьям, в том числе якобы за посягательство на суверенитет и территориальную целостность этой страны.
Украинские силовые ведомства практикуют объявление в розыск видных российских политиков, общественных активистов, деятелей культуры, бизнесменов. Так, российский певец и композитор, народный артист РФ Олег Газманов объявлен в розыск Службой безопасности Украины (СБУ) и заочно заключён под стражу.
Согласно базе данных МВД Украины, Служба безопасности Украины объявила в розыск также российского парламентария и спортсмена Николая Валуева.
Ранее сообщалось, что заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев объявлен в розыск Службой безопасности Украины.