СБУ объявила в розыск ректора МГИМО Торкунова

На Украине ректора МГИМО заочно обвиняют по трём статьям.

Источник: Комсомольская правда

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск ректора Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Анатолия Торкунова. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на базу данных украинского силового ведомства.

Сообщается, что ректор МГИМО находится в розыске на Украине с июня 2024 года. В марте 2023 года он был внесён в базу экстремистского украинского сайта «Миротворец».

Торкунову на Украине заочно предъявили обвинения по трём статьям, в том числе якобы за посягательство на суверенитет и территориальную целостность этой страны.

Украинские силовые ведомства практикуют объявление в розыск видных российских политиков, общественных активистов, деятелей культуры, бизнесменов. Так, российский певец и композитор, народный артист РФ Олег Газманов объявлен в розыск Службой безопасности Украины (СБУ) и заочно заключён под стражу.

Согласно базе данных МВД Украины, Служба безопасности Украины объявила в розыск также российского парламентария и спортсмена Николая Валуева.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев объявлен в розыск Службой безопасности Украины.