Силы ПВО за ночь сбили 117 беспилотников ВСУ над регионами РФ

Российские силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили и перехватили 117 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщило Министерство обороны России.
Наибольшее количество дронов было нейтрализовано в небе над Брянской областью, где сбили 27 целей. На втором месте по интенсивности атак оказалась Волгоградская область, над территорией которой перехватили 16 беспилотников.
Над Курской областью и Крымом силы ПВО уничтожили по 15 воздушных целей. Над Ростовской областью сбили 11 дронов, а над Воронежской областью — 10 беспилотников.
Над Белгородской областью перехватили восемь БПЛА, над Ленинградской областью — шесть, над Калужской областью — четыре. Над Новгородской областью и акваторией Черного моря уничтожили по два дрона, а над Смоленской областью — один беспилотник.
Российские войска за прошедшую неделю освободили семь населенных пунктов на территории Донецкой Народной Республики и Днепропетровской области. В Минобороны подчеркнули, что успешные действия подразделений позволили продвинуться вглубь обороны противника.