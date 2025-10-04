Участник специальной военной операции из Калининградской области с позывным «Рай» в течение 17 часов в одиночку вёл бой с разведгруппой Вооруженных сил Украины численностью 12 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Народного фронта.
Стрелок Балтийского мотострелкового батальона оказался в лесополосе лицом к лицу с превосходящими силами противника. Осознавая высокий риск для всей группы, «Рай» отдал товарищам команду отойти, а сам остался на позиции, чтобы прикрыть их отход.
За время боя военнослужащий ликвидировал двух противников и завладел их оружием. После этого, будучи измотанным, он смог отойти к расположению своей группы и присоединиться к ней.
В Народном фронте добавили, что этот поступок стал легендой среди личного состава Балтийского батальона.
Ранее сообщалось, что украинские солдаты занимались мародерством в Днепропетровской области, закапывая колодцы и выказывая неуважение к населению. В частности, они лишили еды и воды жителей села Новониколаевка.