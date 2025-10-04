В нескольких районах Дона уничтожены вражеские БПЛА, вспыхнул пожар

Минувшей ночью, 3 октября, в нескольких муниципалитетах Ростовской области перехвачены и уничтожены вражеские беспилотники. По информации главы региона Юрия Слюсаря, речь идёт о Новошахтинске, Каменском, Миллеровском, Шолоховском и Чертковском районах.
Никто из местных жителей не пострадал. Из-за падения обломков БПЛА в поле в Чертковском районе загорелась трава. Пожар охватил 600 кв. метров, его оперативно потушили.
Накануне воздушную атаку ВСУ отразили в четырёх районах Ростовской области: в Верхнедонском, Шолоховском, Миллеровском и Чертковском. Обошлось без пострадавших и разрушений на земле.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше