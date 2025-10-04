Ричмонд
В нескольких районах Дона уничтожены вражеские БПЛА, вспыхнул пожар

Загорелся сухостой на площади 600 кв. метров.

Минувшей ночью, 3 октября, в нескольких муниципалитетах Ростовской области перехвачены и уничтожены вражеские беспилотники. По информации главы региона Юрия Слюсаря, речь идёт о Новошахтинске, Каменском, Миллеровском, Шолоховском и Чертковском районах.

Никто из местных жителей не пострадал. Из-за падения обломков БПЛА в поле в Чертковском районе загорелась трава. Пожар охватил 600 кв. метров, его оперативно потушили.

Накануне воздушную атаку ВСУ отразили в четырёх районах Ростовской области: в Верхнедонском, Шолоховском, Миллеровском и Чертковском. Обошлось без пострадавших и разрушений на земле.

