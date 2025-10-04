В Самарской области объявили отбой опасности атаки БПЛА 4 октября

В Самарской области объявили отбой опасности атаки беспилотников. Угрозу ввели утром в субботу, 4 октября 2025 года. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.
«В Самарской области отбой опасности атаки БПЛА», — говорится в сообщении, которое распространяется через приложение МЧС и СМС-оповещения.
Напомним, во время угрозы атаки беспилотников в регионе временно не работает мобильный интернет. Его ограничивают для безопасности. В Самарской области работают точки с доступом к wi-fi.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше