В Самарской области объявили отбой опасности атаки БПЛА 4 октября

Отбой опасности атаки беспилотников объявили в Самарской области.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области объявили отбой опасности атаки беспилотников. Угрозу ввели утром в субботу, 4 октября 2025 года. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Самарской области.

«В Самарской области отбой опасности атаки БПЛА», — говорится в сообщении, которое распространяется через приложение МЧС и СМС-оповещения.

Напомним, во время угрозы атаки беспилотников в регионе временно не работает мобильный интернет. Его ограничивают для безопасности. В Самарской области работают точки с доступом к wi-fi.

