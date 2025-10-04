«Удары по пригородам Харькова и ПВД, в том числе со “смуглыми” наемниками. Тренировочные лагеря и склады техники — основные цели», — заявил он.
Лебедев рассказал, что армия ударила по скоплению техники противника в подконтрольном Киеву Краматорске в ДНР, а также в селе Покровское Днепропетровской области.
В Черниговской области поражены узлы энергоснабжения и склады, используемые ВСУ, в том числе для переброски резервов, добавил собеседник агентства.
По данным Минобороны, бойцы Южной группировки войск уничтожили склад боеприпасов и пункт управления дронами на Краматорско-Дружковском направлении.
В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары исключительно по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.