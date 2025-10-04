Командиры ВСУ начали сознательно нарушать устав: что вынуждает их закрывать глаза на дезертирство

Собеседник агентства заявил, что фиксируются случаи, когда младшие командиры сознательно допускают самовольное оставление части подчиненными. По его словам, такое поведение объясняется осознанием некомпетентности вышестоящего командования и невозможностью выполнения поставленных боевых задач.