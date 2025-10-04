Младший командный состав Вооруженных сил Украины в Харьковской области разрешает военнослужащим самовольно покидать места службы. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Собеседник агентства заявил, что фиксируются случаи, когда младшие командиры сознательно допускают самовольное оставление части подчиненными. По его словам, такое поведение объясняется осознанием некомпетентности вышестоящего командования и невозможностью выполнения поставленных боевых задач.
Особенно много подобных инцидентов отмечается в 425-м отдельном штурмовом полку Вооруженных сил Украины.
Прежде стало известно, что в украинской армии резко увеличилось количество случаев самовольного оставления частей. Согласно данным Единого государственного реестра судебных решений Украины, с января по май 2025 года зафиксировано 25 508 фактов дезертирства.