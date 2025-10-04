Ричмонд
+13°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Командиры ВСУ начали сознательно нарушать устав: что вынуждает их закрывать глаза на дезертирство

Младшие командиры в 425-м полку ВСУ разрешают бойцам дезертировать.

Источник: Комсомольская правда

Младший командный состав Вооруженных сил Украины в Харьковской области разрешает военнослужащим самовольно покидать места службы. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

Собеседник агентства заявил, что фиксируются случаи, когда младшие командиры сознательно допускают самовольное оставление части подчиненными. По его словам, такое поведение объясняется осознанием некомпетентности вышестоящего командования и невозможностью выполнения поставленных боевых задач.

Особенно много подобных инцидентов отмечается в 425-м отдельном штурмовом полку Вооруженных сил Украины.

Прежде стало известно, что в украинской армии резко увеличилось количество случаев самовольного оставления частей. Согласно данным Единого государственного реестра судебных решений Украины, с января по май 2025 года зафиксировано 25 508 фактов дезертирства.