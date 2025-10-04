Ричмонд
В ночь с 3 на 4 октября над Черным морем сбили два БПЛА ВСУ

Над регионами России сбили 117 дронов.

В ночь с 3 на 4 октября над Черным морем сбили два БПЛА ВСУ, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Всего в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 117 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами России.

Из них над Брянской областью сбили 27 дронов, над Волгоградской областью 16, над Курской областью и Республикой Крым по 15, над Ростовской областью 10, над Белгородской областью 8, нал Ленинградской областью 6, над Новгородской областью и Черным морем по 2, а над Смоленской областью 1.

Ранее мы писали, что утром 3 октября над Черным морем уничтожили 9 беспилотников ВСУ. В период с 23 часов 2 октября до 7 часов утра 3 октября дежурными средствами ПВО над российской территорией были перехвачены и уничтожены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

