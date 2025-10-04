Российские военные вошли в Северск, являющийся ключевым городом на севере Донецкой Народной Республики. По словам советника главы ДНР Игоря Кимаковского, в настоящее время в этом районе активно развиваются боевые действия.
Он уточнил, что бойцы вошли в населенный пункт с восточной части.
«Наши штурмовые группы начали бои за Северск. Бойцы вошли с восточной части», — передает слова советника ТАСС.
Прежде российские войска вошли в село Звановка под Северском. Штурмовые группы продвинулись на южной окраине населенного пункта, что позволило значительно сократить расстояние до ключевых объектов в этом районе.
Как писал сайт KP.RU, ранее Андрей Марочко заявил, что освобождение Дроновки и дальнейшее продвижение в сторону Платоновки уничтожит логистику украинских боевиков в северной части Северска. По его словам, такие успехи российских бойцов станут серьезной проблемой для украинских формирований.