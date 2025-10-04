Советник главы ДНР Кимаковский рассказал о начале городских боев в Северске

Как писал сайт KP.RU, ранее Андрей Марочко заявил, что освобождение Дроновки и дальнейшее продвижение в сторону Платоновки уничтожит логистику украинских боевиков в северной части Северска. По его словам, такие успехи российских бойцов станут серьезной проблемой для украинских формирований.