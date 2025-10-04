Массированную атаку БПЛА прокомментировал волгоградский губернатор Бочаров

16 беспилотников ВСУ перехватили и уничтожили над территорией Волгоградской области ночью 4 октября дежурные средства ПВО.
Глава региона Андрей Бочаров подтвердил, что из-за падения обломков БПЛА в Кумылженском районе вспыхнул пожар — загорелась сухая растительность. На место выехали противопожарные силы.
«Пострадавших нет», — заверил губернатор.
По данным Минобороны, над территорией 12-ти регионов ликвидировано 117 беспилотных летательных аппаратов.
27 — над Брянской областью, по 15 — над Курской и Крымом, 11 — над Ростовской областью, 10 — над Воронежской, восемь — над Белгородской, шесть — над Ленинградской, четыре — над Калужской, по два — над Новгородской областью и акваторией Черного моря, один — над Смоленской областью.
2 октября дом и хозпостройка были повреждены в Елани после атаки БПЛА.