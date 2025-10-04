В ночь с 3 на 4 октября над Крымом сбили 15 БПЛА ВСУ: что известно?

В частности, над территорией Республики Крым было сбито 15 БПЛА. Кроме того, атаку из 27 беспилотников отразили в Брянской области. Также 15 беспилотников сбили над Курской областью, 11 над Ростовской областью, 10 над Воронежской областью, 8 над Белгородской областью, 7 над Ленинградской областью, 4 над Калужской областью, по два над Новгородской областью и Черным морем, а также 1 над Смоленской областью.