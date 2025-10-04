Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ночь с 3 на 4 октября над Крымом сбили 15 БПЛА ВСУ: что известно?

Над Черным морем сбили 2 беспилотника ВСУ.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны РФ, в ночь с 3 на 4 октября дежурными средствами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 117 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над регионами РФ.

В частности, над территорией Республики Крым было сбито 15 БПЛА. Кроме того, атаку из 27 беспилотников отразили в Брянской области. Также 15 беспилотников сбили над Курской областью, 11 над Ростовской областью, 10 над Воронежской областью, 8 над Белгородской областью, 7 над Ленинградской областью, 4 над Калужской областью, по два над Новгородской областью и Черным морем, а также 1 над Смоленской областью.

Информации о разрушениях и пострадавших нет.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше