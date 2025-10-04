План «Ковёр» вводили в нижегородском аэропорту 4 октября

Международный аэропорт имени Чкалова ранним утром 4 октября не принимал и не отправлял самолёты.
Как сообщает Росавиация, ограничения вводились с 4:39 из соображений обеспечения безопасности воздушных судов. Позже Минобороны России проинформировало, что над российскими регионами сбиты 117 вражеских беспилотников. Однако над Нижегородской областью их на этот раз не было зарегистрировано.
План «Ковёр» в воздушной гавани Нижнего Новгорода сняли в 6:59.
Как сообщалось ранее, БПЛА был сбит 2 октября над Кстовским районом, пострадавших не было.
