План «Ковёр» вводили в нижегородском аэропорту 4 октября

Ограничения вводились для обеспечения безопасности воздушных судов.

Международный аэропорт имени Чкалова ранним утром 4 октября не принимал и не отправлял самолёты.

Как сообщает Росавиация, ограничения вводились с 4:39 из соображений обеспечения безопасности воздушных судов. Позже Минобороны России проинформировало, что над российскими регионами сбиты 117 вражеских беспилотников. Однако над Нижегородской областью их на этот раз не было зарегистрировано.

План «Ковёр» в воздушной гавани Нижнего Новгорода сняли в 6:59.

Как сообщалось ранее, БПЛА был сбит 2 октября над Кстовским районом, пострадавших не было.

