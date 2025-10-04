В аэропорту Казани сняты ограничения на прием и выпуск рейсов

В казанском аэропорту возобновлена работа в штатном режиме после временного ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Как сообщили в Росавиации, меры были введены для обеспечения безопасности полетов и затронули только один рейс, который перенаправили на запасной аэродром.
В ведомстве подчеркнули, что экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропорта действовали в соответствии с установленными процедурами. Приоритетом оставалась безопасность пассажиров и воздушных судов. Ограничения сняты после нормализации оперативной обстановки.