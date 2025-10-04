Ричмонд
Атака дронов оставила без электричества три хутора в Ростовской области

Три хутора в Ростовской области остались без электричества после ночной атаки украинских беспилотников, которую силы ПВО отразили в пяти районах региона, сообщил глава региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Как сообщил губернатор, воздушное нападение было отражено в Новошахтинске, Каменском, Шолоховском, Миллеровском и Чертковском районах. Пострадавших среди населения нет.

Из-за повреждения линий электропередач обесточены хутора Терновской, Маньковский и Сидоровский.

«Из-за повреждения ЛЭП отключена подача электроэнергии в хуторах Терновской, Маньковский и Сидоровский», — написал Юрий Слюсарь.

В Чертковском районе обломки дронов вызвали возгорание травы. Огонь потушили на площади 600 кв. м. Аварийные службы проведут восстановительные работы днем.

