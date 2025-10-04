Ричмонд
За ночь над Ростовской областью уничтожили 11 беспилотников

Ростовская область, 4 октября 2025, DON24.RU. За ночь над Ростовской областью уничтожили 11 вражеских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Всего над регионами РФ перехватили 117 украинских БПЛА, больше всего над территорией Брянской области — 27 единиц.

Как сообщали ранее, из-за ночной атаки БПЛА в Чертковском районе повреждена линия электропередачи. Силы ПВО отразили атаку врага в пяти районах области.

