За ночь над Ростовской областью уничтожили 11 беспилотников

Всего над регионами РФ перехватили 117 украинских БПЛА, больше всего над территорией Брянской области — 27 единиц.
Как сообщали ранее, из-за ночной атаки БПЛА в Чертковском районе повреждена линия электропередачи. Силы ПВО отразили атаку врага в пяти районах области.
