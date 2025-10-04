Десять БПЛА сбили над Воронежской областью: повреждено промышленное здание и частный дом

Всего над тремя районами и одним городским округом со вчерашнего вечера было перехвачено и уничтожено силами ПВО и РЭБ десять БПЛА, сообщил глава региона Александр Гусев у себя в telegram-канале.
Особый режим в связи с приближающимися к границам региона вражескими дронами объявили в 21.13 пятницы, 3 октября. Сирены ночью звучали в Россошанском районе, а также в Воронеже и Борисоглебске.
В настоящее время опасность атаки БПЛА в Воронежской области сохраняется.
