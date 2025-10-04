Ричмонд
Десять БПЛА сбили над Воронежской областью: повреждено промышленное здание и частный дом

Кровля промышленного здания и частный дом были повреждены в результате атаки беспилотников на Воронежскую область в ночь на субботу, 4 октября. Люди не пострадали.

Всего над тремя районами и одним городским округом со вчерашнего вечера было перехвачено и уничтожено силами ПВО и РЭБ десять БПЛА, сообщил глава региона Александр Гусев у себя в telegram-канале.

Особый режим в связи с приближающимися к границам региона вражескими дронами объявили в 21.13 пятницы, 3 октября. Сирены ночью звучали в Россошанском районе, а также в Воронеже и Борисоглебске.

В настоящее время опасность атаки БПЛА в Воронежской области сохраняется.

БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
