Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Светлана Камбулова: пиротехника мешает работе ПВО в Таганроге

Глава Таганрога Светлана Камбулова призвала жителей отказаться от запуска пиротехники, поскольку фейерверки создают ложные цели для системы противовоздушной обороны и отвлекают силы от реальных угроз.

Источник: Billy Huynh/CC0

Соответствующее обращение она опубликовала в социальных сетях.

«Запуск пиротехники затрудняет работу системы противовоздушной обороны, создавая ложные цели и отвлекая силы, которые должны защищать нас от реальной угрозы», — написала Светлана Камбулова.

Она напомнила о действующем в Ростовской области запрете на использование фейерверков и салютов до 1 декабря 2025 года. Нарушение этого требования является несоблюдением указа губернатора и неуважением к военнослужащим.

Кроме того, в регионе запрещено снимать и размещать фотографии и видеоматериалы, которые могут быть полезны противнику. За такие действия предусмотрены крупные штрафы и уголовное преследование.

«Призываю всех проявлять уважение к нашим защитникам, поддерживать их, соблюдая все правила, сохранять порядок и спокойствие ради безопасности каждого из нас и нашего города», — заявила она.

Глава Таганрога также попросила горожан доверять только официальным источникам информации. При реальной воздушной опасности управление ГО и ЧС рассылает push-уведомления, затем информация появляется на странице главы города и ресурсах администрации, а также звучит сигнал «Внимание всем!».