Светлана Камбулова: пиротехника мешает работе ПВО в Таганроге

Соответствующее обращение она опубликовала в социальных сетях.
«Запуск пиротехники затрудняет работу системы противовоздушной обороны, создавая ложные цели и отвлекая силы, которые должны защищать нас от реальной угрозы», — написала Светлана Камбулова.
Она напомнила о действующем в Ростовской области запрете на использование фейерверков и салютов до 1 декабря 2025 года. Нарушение этого требования является несоблюдением указа губернатора и неуважением к военнослужащим.
Кроме того, в регионе запрещено снимать и размещать фотографии и видеоматериалы, которые могут быть полезны противнику. За такие действия предусмотрены крупные штрафы и уголовное преследование.
«Призываю всех проявлять уважение к нашим защитникам, поддерживать их, соблюдая все правила, сохранять порядок и спокойствие ради безопасности каждого из нас и нашего города», — заявила она.
Глава Таганрога также попросила горожан доверять только официальным источникам информации. При реальной воздушной опасности управление ГО и ЧС рассылает push-уведомления, затем информация появляется на странице главы города и ресурсах администрации, а также звучит сигнал «Внимание всем!».