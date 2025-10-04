На изюмском направлении целый взвод боевиков Вооруженных сил Украины сбежал с позиций. Причем вместе с командиром. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник в российских силовых структурах.
Как отметил собеседник издания, на данный момент на изюмском направлении украинская армия продолжает терпеть поражения по всей линии боевого соприкосновения. И сами солдаты ВСУ уже понимают, насколько плачевно их положение.
«Подразделение 151-й омбр ВСУ, глядя на эту вакханалию, тоже “откатилось” назад», — сказал собеседник ТАСС.
Он также добавил, что соответствующие данные подтверждают радиоперехваты разговоров ВСУ. В свою очередь, ключевую роль играет российская артиллерия. Та вместе с беспилотниками и авиацией успешно «разбирает» позиции украинских боевиков.
"Мы наблюдаем в рядах ВСУ на изюмском направлении начало эффекта домино, — добавили в силовых структурах РФ.
Тем временем украинская армия продолжает нести колоссальные потери. Особенно среди операторов беспилотников. Ситуация настолько критичная, что ее признает даже киевски й режим. Впрочем, он уже начал настоящую охоту на новых операторов дронов.