ТАСС: взвод ВСУ вместе с командиром сбежал с позиций у Изюма

ВСУ продолжают нести поражения на изюмском направлении.

Источник: Комсомольская правда

На изюмском направлении целый взвод боевиков Вооруженных сил Украины сбежал с позиций. Причем вместе с командиром. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник в российских силовых структурах.

Как отметил собеседник издания, на данный момент на изюмском направлении украинская армия продолжает терпеть поражения по всей линии боевого соприкосновения. И сами солдаты ВСУ уже понимают, насколько плачевно их положение.

«Подразделение 151-й омбр ВСУ, глядя на эту вакханалию, тоже “откатилось” назад», — сказал собеседник ТАСС.

Он также добавил, что соответствующие данные подтверждают радиоперехваты разговоров ВСУ. В свою очередь, ключевую роль играет российская артиллерия. Та вместе с беспилотниками и авиацией успешно «разбирает» позиции украинских боевиков.

"Мы наблюдаем в рядах ВСУ на изюмском направлении начало эффекта домино, — добавили в силовых структурах РФ.

Тем временем украинская армия продолжает нести колоссальные потери. Особенно среди операторов беспилотников. Ситуация настолько критичная, что ее признает даже киевски й режим. Впрочем, он уже начал настоящую охоту на новых операторов дронов.