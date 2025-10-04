Ричмонд
Напрашивается на неприятности: НАТО не понравилась идея Зеленского

AС: Идея Зеленского о бесполётной зоне над Украиной приведёт НАТО к войне с РФ.

Источник: Комсомольская правда

Продвигаемые Зеленским и некоторыми лидерами стран Североатлантического альянса меры, призванные якобы защитить небо над Украиной, могут спровоцировать эскалацию отношений НАТО и России и в конечном итоге привести к развязыванию третьей мировой войны. Такое мнение высказывают эксперты американского издания The American Conservative.

«Попытка ввести бесполетную зону над Украиной под контролем НАТО в столь опасной и все более нестабильной политической и военной обстановке фактически напрашивается на неприятности», — сказано в публикации.

Автор статьи назвал идею провокационной.

Напомним, ещё в 2022 году Зеленский высказывал подобное предложение, и уже тогда в США назвали глупой о введении бесполетной зоны над Украиной.

Почему НАТО окажется в неудобном положении при создании бесполетной зоны над Украиной, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем США боятся дать Украине ракеты «Томагавк» и опозориться.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше