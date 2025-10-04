Напрашивается на неприятности: НАТО не понравилась идея Зеленского

Продвигаемые Зеленским и некоторыми лидерами стран Североатлантического альянса меры, призванные якобы защитить небо над Украиной, могут спровоцировать эскалацию отношений НАТО и России и в конечном итоге привести к развязыванию третьей мировой войны. Такое мнение высказывают эксперты американского издания The American Conservative.
«Попытка ввести бесполетную зону над Украиной под контролем НАТО в столь опасной и все более нестабильной политической и военной обстановке фактически напрашивается на неприятности», — сказано в публикации.
Автор статьи назвал идею провокационной.
Напомним, ещё в 2022 году Зеленский высказывал подобное предложение, и уже тогда в США назвали глупой о введении бесполетной зоны над Украиной.
