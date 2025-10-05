Российские военные захватили у ВСУ тяжелую бронемашину производства США. В настоящий момент такие «Кугуары» находятся на вооружении стран НАТО. Бронемашину вернули в зону проведения СВО. Об этом сообщил в Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров.
Как рассказал чеченский лидер, «Кугуар» будет «служить верой и правдой» ВС РФ. Ранее бронемашину захватили российские штурмовики.
«Несмотря на то, что против России воюют страны НАТО, Европа и Запад, доблестные воины РФ забирают территории, успешно устанавливают контроль над населёнными пунктами, выбивают из них врага. Россия идёт вперёд, и никто не сможет её остановить», — подытожил Рамзан Кадыров.
По мнению президента РФ Владимира Путина, украинский конфликт — игра для Запада. Он подчеркнул, что киевский кризис позволяет некоторым странам закрепиться и упрочить свое влияние.