Нейрохирург Минобороны Свистов перечислил новые типы травм в ходе СВО

В зоне СВО наблюдается статистика боевых ранений, существенно отличающаяся от ранее известной военным медикам. Об этом рассказал главный нейрохирург Минобороны РФ, начальник кафедры и клиники нейрохирургии Военно-медицинской академии (ВМА) им. Кирова Дмитрий Свистов.
По словам медика, ведущие позиции занимают травмы и повреждения, которые ранее относились к категории редких.
«С такими травмами… до начала СВО наша военная медицина, откровенно говоря, не встречалась», — сказал нейрохирург.
Речь идёт о повреждениях сосудов, которые ответственны за снабжение мозга кровью. В общем количестве проникающих ранений головы такие повреждения занимают 10−12 процентов в то время, как ранее военная медицина отмечала лишь единичные подобные случаи, каждый из которых удостаивался отдельной публикации, подчеркнул медик.
«Раньше такие статистические показатели ни одна военная медицина, ни одна страна мира не показывала», — сказал Дмитрий Свистов.
Нейрохирург связал такое изменение с применением высокоэнергетического оружия. Использование подобных вооружений приводит к множественным осколочным ранениям и повреждению магистральных артерий, в том числе сонных и мозговых.
Медик назвал сложившуюся в зоне современных боевых действий ситуацию эпидемией травматических аневризмов сосудов головного мозга.
