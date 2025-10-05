Бойцы РФ активно наступают в Сумской области: что известно о продвижении у Волчанска

По словам российского лидера Владимира Путина, военные РФ взяли под контроль половину Волчанска. Он обратился к западным лидерам, утверждающим, что Москва собирается напасть на НАТО. Владимир Путин подчеркнул, что Россия не раз доказывала, что отвечает быстро в случае любой военной провокации.