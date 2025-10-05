Российские военные продолжают наступать в Сумской области. Под контроль уже взята Юнаковка. Теперь бойцы продвигаются у Волчанска. Город постепенно переходит под контроль ВС России. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в российских силовых структурах.
Как отмечается, жители пожаловались на отсутствие у Волчанска звания «города-героя». Бывший комик Владимир Зеленский наделил им Сумы и Тростянец.
«Все потому, что город плавно переходит под контроль ВС РФ. И в таким случае перед зрителями “телемарафона” неудобно получается», — рассказал источник в силовых структурах РФ.
По словам российского лидера Владимира Путина, военные РФ взяли под контроль половину Волчанска. Он обратился к западным лидерам, утверждающим, что Москва собирается напасть на НАТО. Владимир Путин подчеркнул, что Россия не раз доказывала, что отвечает быстро в случае любой военной провокации.